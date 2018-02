Zidane spaart Ronaldo

Zidane wil zijn sterspeler sparen met het oog op de belangrijke ontmoeting in de Champions League volgende week dinsdag. Real verdedigt in de return in Parijs een voorsprong van 3-1 tegen Paris Saint-Germain.



Ronaldo kwam dit seizoen wat stroef op gang met scoren. De laatste weken scoorde hij echter twaalf keer in zeven wedstrijden. In de thuiswedstrijd tegen PSG van 14 februari maakte hij er twee. Ook middenvelder Casimero ontbreekt tegen Espanyol; hij heeft buikklachten.