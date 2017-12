Zidane ziet zijn plannetje mislukken

Zidane hield voor eigen publiek Isco aan de kant. De creatieve middenvelder moest plaatsmaken voor Mateo Kovacic, die Lionel Messi voor de voeten moest lopen. Voor rust was Real de gevaarlijkste ploeg. Karim Benzema raakte de paal en Cristiano Ronaldo schoot in kansrijke positie over de bal. In de tweede helft werd de thuisploeg echter weggespeeld door Barcelona.



,,De wedstrijd was heel anders afgelopen als we in de eerste helft wel hadden gescoord", zei Zidane die Barcelona zag uitlopen naar een voorsprong van veertien punten. De trainer van Real wilde niet zeggen dat de kampioensrace al gelopen is. ,,Laten we nu eerst eens van deze nederlaag herstellen", zei hij.