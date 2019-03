Zieke Gnabry ontbreekt nog bij Duitse selectie

Video Staande ovatie voor Messi van Be­tis-fans na werelddoel­punt

10:36 Lionel Messi legde Real Betis gisteren eigenhandig over de knie. Met een hattrick had de kleine Argentijn een groot aandeel in de zege en de ene treffer was nog mooier dan de andere. Na zijn derde konden zelfs de fans van de thuisclub niet anders dan massaal staan om te applaudisseren.