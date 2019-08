Zieke Mihajlovic verrast spelers van Bologna

De oud-profvoetballer werd door de fans van beide clubs luidkeels toegezongen en toegejuicht toen hij het veld op stapte. Het liet Mihajlovic zichtbaar niet onberoerd. "Het was een prachtige verrassing voor iedereen dat de trainer er weer was", zei spits Riccardo Orsolini. "Het gaf ons extra motivatie. Helaas bleek het niet genoeg voor de winst." Het duel eindigde in 1-1. Mihajlovic liet verdediger Stefano Denswil als basiskracht debuteren in de Serie A. Mitchell Dijks had ook weer een basisplaats bij Bologna. De van Excelsior overgekomen middenvelder Jerdy Schouten bleef op de bank.



Mihajlovic krijgt in het ziekenhuis chemotherapie om de leukemie te bestrijden. Hij droeg zondag een petje op zijn kale hoofd. Na de wedstrijd in Verona keerde hij weer terug naar het ziekenhuis.