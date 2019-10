Ziekenboeg Mannschaft overvol: ook Hector en Kroos haken af

Hector maakte zaterdag weliswaar de 90 minuten vol bij 1. FC Köln en tekende in de blessuretijd van de uitwedstrijd tegen Schalke 04 (1-1) zelfs voor de gelijkmaker, maar een dag later meldde Köln via Twitter dat hij vanwege “neuromusculaire problemen” moet afzeggen. De aanvallend ingestelde linksback speelde 43 interlands. Door blessures ontbreken ook Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Kevin Trapp, Nico Schulz, Julian Draxler, Thilo Kehrer en Leroy Sané bij de ‘Mannschaft’.

,,We missen vijf, zes spelers die normaal gesproken in de basis staan”, zei Löw. “Dat is heel vervelend, maar we moeten het beste ervan maken.” Duitsland oefent woensdag in Dortmund tegen Argentinië en speelt zondag in Tallinn tegen Estland.



De Duitsers hebben na vijf EK-kwalificatiewedstrijden 12 punten, evenveel als Noord-Ierland. Het Nederlands elftal staat op de derde plaats met 9 punten uit vier duels. Oranje neemt het donderdag in De Kuip op tegen de Noord-Ieren.