Ziyech doet Chelsea-fans al snel denken aan Hazard: ‘Hij bewijst zich direct’

Door Geert Langendorff



Het voetenwerk en de soms adembenemende techniek van Hakim Ziyech deed Alan Shearer zaterdagavond in de studio van Match of the Day van zijn geloof afvallen. Normaliter waakt de voormalige goalgetter ervoor om nieuwkomers direct de hemel in te prijzen. Voor de middenvelder van Chelsea maakte hij een uitzondering na een glansrol op Turf Moor tegen Burnley (0-3). ,,De beste speler op het veld”, klonk het bewonderend.



De Britse media gingen nog een stap verder. ,,Ziyech kan het waarmaken”, kopte The Sun die meteen met de deur in huis viel. De Drontenaar, voor ruim 40 miljoen euro overgekomen van Ajax, kan volgens de krant in de voetsporen treden van Eden Hazard, mogelijk de meest begaafde voetballer van de laatste drie decennia bij Chelsea. Ook de deftige Sunday Times zag overeenkomsten met de Belg, die gisteren eindelijk weer eens scoorde voor Real Madrid.



,,Misschien is het onmogelijk om Hazard in elk aspect te evenaren, maar trainer Frank Lampard beschikt over een gretige speler die zich op een koude zaterdagmiddag in Burnley direct bewees”, schreef de journalist die zijn optreden met een ‘9' beoordeelde. Het typische Engelse stadion van Burnley geldt voor Engelsen, net als het Britannia Stadium van Stoke City, als de lakmoesproef voor vedetten uit het buitenland.