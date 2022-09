Ziyech keert na 468 dagen terug bij Marokko, Richarlison schittert voor Brazilië

Ziyech speelde op 12 juni 2021 zijn veertigste interland voor Marokko, maar werd daarna niet meer opgeroepen nadat hij in de clinch was geraakt met bondscoach Vahid Halilhodzic. Onder zijn opvolger Walid Regragui werd Ziyech direct opgeroepen en hij stond in het Estadi Cornellà-El Prat dus ook direct in de basis. Ziyech vormde in de eerste helft een voorhoede met Sofiane Boufal (SCO Angers) en Youssef En-Nesyri (Sevilla). Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat stonden ook aan de aftrap. In de eerste helft was er nog niet gescoord. Halverwege de eerste helft opende Boufal de score voor Marokko tegen Chili, dat zich niet heeft geplaatst voor het WK eind dit jaar.



Ziyech maakte op 9 oktober 2015 zijn debuut in de nationale ploeg van Marokko, waarvoor hij in zijn eerste 40 interlands tot 17 goals en 10 assists kwam. Marokko speelt op het WK in Qatar in de poulefase tegen Kroatië, België en Canada.