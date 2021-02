Ziyech over Tuchel: ‘Hij traint een beetje hetzelfde als Ajax’

Ziyech maakte afgelopen zomer voor 40 miljoen euro de overstap naar Chelsea, waar hij een vijfjarig contract tekende. In de wedstrijden die de Marokkaans international speelde, maakte hij vaak een goede indruk. Maar zijn eerste halfjaar bij de Londense topclub wordt tot op heden vooral gekenmerkt door blessureleed. ,,Het loopt nog niet zoals ik had gehoopt”, geeft Ziyech in een interview met Ziggo Sport toe. ,,Door de blessures moet je weer terugkomen in je ritme. De timing was ook slecht, maar uiteindelijk gebeurt alles met een reden. Ik moet rustig blijven en gewoon hard werken.”

Tot dusver kwam Ziyech elf keer in actie voor Chelsea in de Premier League en heeft hij één competitietreffer en drie assists achter zijn naam staan. Aanvankelijk moest hij wennen aan het niveau van de competitie. ,,Het gaat er sneller aan toe. Je speelt dan ook in een van de beste competities ter wereld, maar uiteindelijk heb ik het allemaal snel opgepikt.”

Volledig scherm Hakim Ziyech in actie namens Chelsea in het Champions Leauge-duel met Sevilla eind oktober van het afgelopen jaar. © EPA

Ontslag Lampard

Terwijl Ziyech revalideerde van zijn hamstringblessure, werd trainer Frank Lampard afgelopen januari ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten. Het was Lampard die Ziyech naar Stamford Bridge haalde, maar de samenwerking was maar van korte duur. ,,Je weet dat dit bij een grote club als Chelsea kan gebeuren als de resultaten niet goed zijn”, vertelt Ziyech. ,,Het is vervelend dat ik daar geen bijdrage in kon leveren, omdat ik nog geblesseerd was. Maar uiteindelijk is dit de voetballerij. Het is ook niet de eerste keer dat het mij overkomt dat een trainer wordt ontslagen. Dus ik weet er op zich wel mee om te gaan.”

De Duitse tacticus Thomas Tuchel werd aangesteld als de opvolger van Lampard. ,,Hij traint een beetje hetzelfde als Ajax, veel positiespel”, weet Ziyech, die snel weer belangrijk wil zijn voor Chelsea. Afgelopen donderdag bleef Ziyech nog op de bank tijdens het gewonnen uitduel met Tottenham Hotspur (0-1). ,,Het maakt mij ook niet uit of ik nou rechts of meer centraal speel. Als ik maar speel, dat is het belangrijkste. De echte Hakim Ziyech hebben jullie nog niet echt gezien, maar die komt er wel aan.”

Volledig scherm Hakim Ziyech met de inmiddels ontslagen Frank Lampard. © Action Images via Reuters

Volledig scherm Hakim Ziyech voorafgaand aan het competitieduels met Wolverhampton Wanderers/ © EPA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.