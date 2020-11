Ziyech schittert in Londen en leidt Chelsea naar zege op Sheffield United

Chelsea keek op Stamford Bridge al gauw tegen een achterstand aan, toen David McGoldrick namens de bezoekers de score opende. Maar daarna was het tijd voor de Ziyech-show. Eerst verstuurde de oud-Ajacied een schitterende pass op Mateo Kovacic, die op zijn beurt Tammy Abraham bediende: 1-1. Vervolgens gaf Ziyech de assist voor de 2-1, een hoge voorzet die Ben Chilwell bij de tweede paal alleen maar binnen hoefde te tikken.



Daarmee was het niet gedaan, want in de tweede helft liep Chelsea aan de hand van Ziyech verder uit. De 35-voudig Marokkaans international legde een vrije trap op het hoofd van Thiago Silva, die de 3-1 binnenknikte. Aan de 4-1 van Timo Werner ging verdedigend geklungel vooraf, maar ook daar zat een been van Ziyech tussen.