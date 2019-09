Zlatan breekt clubrecord met derde hattrick van het seizoen

Moeizame generale Sporting voor EL-kraker tegen PSV

15 september Sporting Clube de Portugal reist deze week met een gelijkspel op zak naar Eindhoven voor de Europa League-opening tegen PSV. De club van Leonel Pontes, die eerder deze maand de ontslagen Marcel Leizer opvolgde, kwam zondagavond in de kraker van de Portugese competitie in Estádio do Bessa Século XXI van Porto tegen Boavista niet verder dan 1-1.