Zlatan deelt schitterende video: ‘Je denkt dat ik klaar ben? Dit is nog maar het begin’

,,Dus je denkt dat ik klaar ben? Dat mijn carrière binnenkort zal eindigen? Je kent me niet. Heel mijn leven heb ik moeten vechten. Niemand geloofde in mij. Dus moest ik geloven in mezelf. Sommigen wilde me neerhalen, maar ze maakten me alleen maar sterker. Anderen wilden me uitbuiten, zij maakten me alleen maar slimmer. En nu denk je dat ik klaar ben? Ik heb tegen jullie maar één ding te zeggen: ik ben niet zoals jij, omdat ik jou niet ben. Ik ben Zlatan Ibrahimovic. En dit is nog maar het begin...”

Met Ibrahimovic in de gelederen maakte AC Milan een revival in de Serie A. Na de 1-1 van vrijdagavond tegen Atalanta Bergamo staat AC Milan zesde in de Serie A, één punt achter AS Roma, dat de vijfde plek in bezit heeft. Die vijfde plek is aan het einde van het seizoen voldoende voor een directe plek in de groepsfase van de Europa League.



Maar Zlatan weet niet of hij er volgend seizoen nog speelt. ,,Niemand heeft me al iets verteld, maar dat had ik ook niet verwacht. Ik blijf gewoon hard werken”, vertelde hij in een eerder interview aan Sky Sports Italia. Maar één ding is zeker. It’s not over yet.