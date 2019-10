Zlatan door in play-offs, derby LA aanstaande

Zlatan kwam zelf niet tot scoren, maar hij had wel een aandeel in de 0-1. Zelf raakte hij de bal in kansrijke positie niet goed, waarna Sebastian Lletget in tweede instantie wel raak schoot. Jonathan Dos Santos nam met een bekeken schot de 0-2 voor zijn rekening en Ján Gregus deed vlak voor tijd nog wat terug namens Minnesota. Alle doelpunten vielen in de laatste twintig minuten.

De twee clubs uit LA gaan strijden om een plek in de eindstrijd van de Conference. Het betekent een treffen tussen Ibrahimovic en Carlos Vela, de meest trefzekere twee spelers. Vela staat op 34 doelpunten, Ibrahimovic heeft er vier minder. Het is voor het eerst dat El Tráfico, zoals de Derby van LA heet, in de play-offs plaatsvindt.

Frank de Boer verzekerde zich met Atlanta United al eerder van een plek bij de laatste vier in de Eastern Conference. De Boer treft nu Philadelphia Union, dat in een spannend duel New York Red Bulls na verlenging met 4-3 de baas was. De ploeg uit New York leidde bij rust nog met 3-1.

Union eindigde het reguliere seizoen als derde, Atlanta United werd tweede.