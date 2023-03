Zlatan Ibrahimovic is na lange afwezigheid terug bij de selectie van het Zweedse nationale elftal, om een begin te maken aan de kwalificatie voor het Europees kampioenschap voetbal volgend jaar in Duitsland.

Op de vraag of hij nog de ambitie heeft de eindronde straks daadwerkelijk mee te maken zei hij: ,,Op mijn leeftijd denk je niet aan de toekomst. Maar eigenlijk ben ik het verleden, het heden en de toekomst voor mijn land.”

Wat de 41-jarige aanvaller er precies mee bedoelde liet hij in het midden. ,,De trainer heeft mij geselecteerd en dat is voor mij iets om blij mee te zijn. Ik ga er alles aan doen om het elftal en het land te helpen. Hoe dat precies gaat gebeuren zien we nog wel. Dat ik niet al te ver meer vooruit moet kijken als voetballer lijkt me echter ook iets wat zo langzamerhand wel duidelijk is.”

Zlatan zei dat hij de afgelopen veertien maanden drie keer is geopereerd aan een knie. Zijn laatste doelpunt als international dateert van november 2015. ,,Lang zag het er slecht uit”, aldus de speler, die aan het begin van zijn loopbaan ook nog bij Ajax speelde. ,,Mijn knie was een maand of acht, negen opgezwollen. Maar ineens ging het beter. Ik kon weer aan voetballen denken. Dat gaf me enorm veel energie.”

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic © AFP

Sindsdien gaat het zelfs met de dag beter. ,,Maar ik ben niet teruggekeerd omdat het leuk is voor mij. Ik ben er weer bij om te presteren. Met goed spel wil ik bijdragen aan de resultaten van mijn club AC Milan en het Zweedse elftal. Ik wil dat nog een tijdje kunnen doen, in goede gezondheid. Hopelijk zit alles nu mee en gaat dat lukken.”

AC Milan

Het afgelopen weekeinde benutte Ibrahimovic voor AC Milan een strafschop tegen Udinese. Hij is nu de oudste speler die in de Italiaanse Serie A heeft gescoord. Zweden speelt vrijdag in Stockholm tegen België.