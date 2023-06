Zlatan Ibrahimovic (41) vertrekt bij AC Milan, afscheid lekt uit door tekst op reclamebord

Op een reclamebord stond de tekst ‘Godbye Zlatan’, wat vermoedelijk wordt getoond als Ibrahimovic morgen na de wedstrijd tegen Hellas Verona afscheid van het Milanese publiek neemt. Zelf speelt de Zweedse spits vanwege blessureleed dan niet mee. Ibrahimovic kwam dit seizoen door blessures sowieso amper meer in actie voor AC Milan, al gaf hij recent in een interview met La Gazetta Dello Sport aan nog niet aan stoppen te denken.

,,Ik ben geen opgever, maar er moet ook vreugde zijn in wat je doet. Ik denk er nog niet over om te stoppen, want ik denk dat ik nog steeds iets te geven heb”, zei Ibrahimovic, die over belangstelling niet te klagen heeft. Het AC Monza, waar Silvio Berlusconi en Adriano Galliani werken, zou de Zweed graag willen binnenhalen.

In dat geval kan Ibrahimovic in de Serie A actief blijven. ,,Galliani belt me al drie jaar lang elke dag om te vertellen hoe mooi Monza is en dat er een contract voor me klaarligt", aldus ‘Ibra’.