Zlatan met 499ste goal op drempel van mijlpaal

De Zweedse spits van LA Galaxy tekende in de Amerikaanse competitiewedstrijd tegen stadgenoot Los Angeles FC voor de 499ste treffer uit zijn rijke carrière. Het doelpunt werd overigens pas toegekend na ingrijpen van de VAR. Zlatan had ook al zijn vijfhonderdste kunnen maken, maar een gevaarlijk schot belandde op de paal.

De 36-jarige spits heeft dit seizoen al zestien doelpunten gemaakt in de Major League Soccer. Bij nummer zeventien bereikt hij een bijzondere mijlpaal. Ibrahimovic begon zijn carrière bij Malmö FF, waarvoor hij achttien doelpunten maakte. Hij bleek daarna een garantie voor goals bij Ajax (48), Juventus (26), Internazionale (66), FC Barcelona (22), AC Milan (56), Paris Saint-Germain (156) en Manchester United (29). In dienst van het Zweedse elftal kwam Zlatan tot 62 doelpunten.

Op de topschutterslijst in de MLS staat spits van LA Galaxy wel in de schaduw van Josef Martinez. De Venezolaanse aanvaller van Atlanta United maakte tegen Orlando City (2-1) zijn 28e doelpunt van dit seizoen. Nooit scoorde iemand vaker in de Amerikaanse competitie. Martinez deelde het record met Roy Lassiter (1996), Chris Wondolowski (2012) en Bradley Wright-Phillips (2014), die allemaal tot 27 doelpunten in één seizoen kwamen. De 25-jarige spits uit Venezuela heeft nog liefst acht wedstrijden om zijn record verder aan te scherpen.