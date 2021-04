Zlatan mogelijk diep in de nesten: UEFA start onderzoek naar banden met gokkantoor

In eigen hand Koeman en De Jong met Barcelona plots in zetel na misstap Atlético: ‘Dit is grote stap richting titel’

11:59 FC Barcelona heeft uitstekende zaken gedaan in de Spaanse titelstrijd. De club van Ronald Koeman en Frenkie de Jong won in Estadio de la Cerámica met 2-1 van Villarreal en zag later op de avond hoe grote concurrent Atlético Madrid uitgleed in het Baskenland.