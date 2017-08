Zlatan ook dit seizoen bij United

Ibrahimovic scoorde vorig seizoen 28 keer in 46 wedstrijden voor The Red Devils. Een zware knieblessure betekende een vroegtijdig einde van zijn seizoen. Er ontstond even twijfel over de carrière van Ibra, maar hij zal dus ook komend jaar op Old Trafford te bewonderen zijn. Hij gaat rugnummer 10 dragen nu aankoop Romelu Lukaku met nummer 9 speelt.



,,We zijn verrukt met de terugkeer en het spoedige herstel van Zlatan", zegt Mourinho op de website van ManU. ,,Na wat hij vorig seizoen voor ons heeft betekend verdient hij ons vertrouwen en geduld. Ik ben ervan overtuigd dat hij belangrijk voor ons zal zijn in het tweede deel van het seizoen."



Ibrahimovic stelt dat het altijd zijn intentie was om in Manchester te blijven. ,,Ik ben nu terug om af te maken wat ik hier ben begonnen. Ik kan niet wachten om weer op het gras van Old Trafford te staan maar zal er ook de tijd voor nemen. Ik ga er alles aan doen om straks in topconditie op het veld te staan."



Sinds hij zijn carrière begon bij het Zweedse Malmö slaagde Ibrahimovic er in om in maar liefst vier landen landskampioen te worden.