Zlatan stelt MLS-fans teleur en zegt af voor All-Stars

Portugal onder-19 in EK-finale pas na verlenging langs Italië

29 juli Portugal onder 19 jaar is in Finland Europees kampioen geworden. De Portugezen leken in de 72ste minuut een eenvoudige finale te beleven, maar Italië sloeg via invaller Moise Kean snel terug: 2-2. In de verlenging was Portugal met 3-4 te sterk voor de Italianen.