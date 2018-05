Zo zag de feestvreugde van Liverpool eruit in Stadio Olimpico

Voorzitter AS Roma wil video­scheids­rech­ter in Champions League

7:37 James Pallotta, de Amerikaans voorzitter van AS Roma, snapt niet dat de wedstrijden in de Champions League nog zonder videoscheidsrechter worden afgewerkt. ,,Dat is eigenlijk een heel slechte grap", stelde hij na de uitschakeling van zijn ploeg in de halve finale van het belangrijkste toernooi voor clubteams.