Zo ziet de loting van de Europa League en Conference League eruit: Feyenoord en AZ zitten in de koker

Sporting schakelt Arsenal uit na penalty’s en wereldgoal, Karsdorp loopt blessure op bij Roma

Arsenal is in de achtste finales van de Europa League verrassend uitgeschakeld door Sporting Lissabon. Na penalty’s trokken de Portugezen aan het langste eind, waardoor een tweede Champions League-ticket voor Nederland nog niet definitief binnen is. Hoogtepunt van de avond was een weergaloos doelpunt van Pedro Gonçalves.