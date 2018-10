Zondag voor het eerst in elf jaar een Clásico zonder Messi en Ronaldo

Bijna elf jaar geleden is het dus al dat de twee beste voetballers van de 21ste eeuw niet op het veld stonden in de best bekeken voetbalwedstrijd ter wereld. Er is maar één speler die komende zondag speelt die op 23 december 2007 ook van de partij was in El Clásico; Real Madrid-captain Sergio Ramos. Hij was destijds rechtsback bij De Koninklijke in een 0-1 overwinning in Camp Nou dankzij een doelpunt van de Braziliaan Júlio Baptista. Frank Rijkaard was die avond de coach van FC Barcelona, terwijl er bij Real Madrid drie Nederlanders op het veld stonden: Ruud van Nistelrooy, Wesley Sneijder en invaller Arjen Robben. Royston Drenthe kwam in zijn eerste seizoen bij Real Madrid nog tot 26 duels, maar zat op dat moment niet bij de wedstrijdselectie.