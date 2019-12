Zorgen bij Hodgson na blessure Van Aanholt: ‘Hoop dat we de periode doorkomen’

Van Aanholt blesseerde zich op Tweede Kerstdag in de thuiswedstrijd van zijn club Crystal Palace tegen West Ham United: 2-1. Hij verliet in de 65ste minuut geblesseerd het veld en werd vervangen door zijn landgenoot Jaïro Riedewald.



Op dat moment keek Crystal Palace nog tegen een achterstand aan. Oranje-international Van Aanholt liep begin december ook een hamstringblessure op. De verdediger maakte afgelopen zaterdag tegen Newcastle United zijn rentree.



Hodgson hoopt dat het meevalt met de ernst van de kwetsuur. Hoe erg het is, is nog onduidelijk. ,,Hij dacht zelf niet dat er iets was gescheurd of geknapt, maar scans zullen dat moeten uitwijzen.”