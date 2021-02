Zorgen nemen toe voor Bosz bij Leverkusen: ook na keeperswissel een pijnlijke nederlaag

3 van laatste 15 duels gewonnenPeter Bosz verkeert in zwaar weer met Bayer Leverkusen, dat slechts negen punten pakte uit de laatste elf Bundesliga-duels en ook al pijnlijk werd uitgeschakeld in de DFB-Pokal en Europa League. Zijn ploeg verloor vanavond met 1-2 van SC Freiburg, waarmee Leverkusen nu serieus moet vrezen voor het mislopen van Europees voetbal.

Bayer Leverkusen stond half december nog bovenaan in de Bundesliga, maar inmiddels staat de ploeg van Bosz op de zesde plaats. Van de laatste vijftien wedstrijden werden er nog maar drie gewonnen. Met de nederlaag tegen Bayern München op 19 december werd de weg naar beneden ingezet. Uit de laatste elf competitieduels werden slechts negen van de mogelijke 33 punten gepakt. Afgelopen donderdag volgde ook nog eens een pijnlijke uitschakeling in de Europa League. BSC Young Boys won in Bern al met 4-3 en won de uitwedstrijd ook nog met 0-2.



In die wedstrijd ging Leverkusen-keeper Niklas Lomb opnieuw in de fout, net als vorige week bij het 1-1 gelijkspel bij FC Augsburg. Lomb, die de laatste weken de geblesseerde Lukas Hradecky had vervangen, werd vanavond geslachtofferd ten gunste van Lennart Grill.

Volledig scherm Leon Bailey verbergt zijn hoofd in zijn shirt na de 0-2 van SC Freiburg. © EPA

Voor Grill, die afgelopen zomer overkwam van FC Kaiserslautern, werd het geen Bundesliga-debuut om graag aan herinnerd te worden. De 22-jarige jeugdinternational kon namelijk niet voorkomen dat Leverkusen een volgende tik moest incasseren. In een tijdsbestek van elf minuten werd Leverkusen door Lucas Höler op de pijnbank gelegd. In de 50ste minuut stelde hij Ermedin Demirovic in staat de score te open om na ruim een uur zelf de trekker over te halen voor de 0-2.

Leon Bailey zorgde in 70ste minuut voor nieuwe hoop voor Bosz en co. Die hoop bleek ijdel, want in de resterende twintig minuten kon Leverkusen ondanks een offensief niet voorkomen dat het wederom een bittere teleurstelling moest slikken. Door de nederlaag raakt een plaats bij de eerste vier ook steeds verder weg.

Kleine voorsprong op Union en Freiburg

In de Duitse beker werd de club van Bosz al uitgeschakeld door vierdeklasser Rot-Weiss Essen, dus Europees voetbal zal via de competitie moeten worden bereikt. SC Freiburg en Union Berlin staan echter nog maar drie punten achter op Leverkusen. De druk op Bosz zal dus alleen nog maar toenemen. Leverkusen speelt zaterdag de uitwedstrijd bij Borussia Mönchengladbach, dat negende staat met vier punten minder. Daarna wachten wedstrijden tegen Arminia Bielefeld (thuis), Hertha BSC (uit) en Schalke 04 (thuis), drie clubs die strijden tegen degradatie. Schalke 04 ontsloeg eerder vandaag nog de volledige technische staf en kan op zoek naar de vijfde trainer van dit seizoen.

Bosz kreeg vandaag voor het begin van de wedstrijd nog wel een steunbetuiging van technisch directeur Rudi Völler. Volgens de Duitse oud-international staat de positie van Bosz absoluut niet ter discussie. ,,Peter Bosz is ons Plan B”, antwoordde Völler op de vraag of hij reeds aan een alternatief dacht.

Bosz is sinds 23 december 2018 de coach van Bayer Leverkusen, nadat hij in december 2017 al na 24 wedstrijden werd ontslagen bij Borussia Dortmund. In zijn eerste halfjaar loodste Bosz Leverkusen nog naar de vierde plaats, vorig seizoen eindigde zijn ploeg als vijfde met twee punten minder dan Borussia Mönchengladbach.

