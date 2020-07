Zorgen om Kompany: ‘We houden rekening met lange afwezigheid’

Anderlecht houdt rekening met een ernstige blessure. ,,Het is nog vroeg om het in te schatten, maar we houden toch rekening met een langere afwezigheid", zei Anderlecht-coach Frank Vercauteren aan Belgische media. ,,Het is een teken aan de wand dat Vincent niet eens probeerde om verder te spelen." Volgens de coach moet er 24 of 48 uur gewacht worden voordat de ernst van de blessure bekend is.



De Belgische club speelde zaterdag twee oefenwedstrijden tegen Saint-Étienne. Beide duels werden door Anderlecht gewonnen. De eerste wedstrijd, waarin Kompany bij 1-1 naar de kant ging, eindigde in een 2-1-zege voor de bezoekers. Michel Vlap scoorde daarbij uit een strafschop en Kemar Roofe maakte het winnende doelpunt. Het tweede duel won Anderlecht met 1-0.



Kompany keerde vorig seizoen terug bij Anderlecht, waar hij speler/coach zou worden. De club kende een moeizaam seizoen waarin de sterspeler vaak geblesseerd was. In de stilgelegde competitie eindigde Anderlecht als achtste.