Zure Mourinho: We verloren omdat Bristol geluk had

MLS wordt uitgebreid met voetbalclub uit Nashville

8:18 De Amerikaanse voetbalcompetitie MLS wordt uitgebreid met een ploeg uit Nashville. De organisatie van de Major League Soccer maakte gisteren bekend dat de Amerikaanse muziekstad uit de staat Tennessee een van de vier beschikbare plekken in de competitie krijgt. Het is de bedoeling dat de MLS, die in 1996 begon met tien ploegen, in de komende jaren wordt uitgebreid naar 28 teams.