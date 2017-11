Zure nederlaag voor Feyenoord na late goal City

Raheem Sterling maakte in de 88e minuut het enige doelpunt in het Etihad-stadion: 1-0.



Feyenoord was al uitgeschakeld voor een vervolg in de Champions League en kan nu ook een mogelijk vervolg in de Europa League vergeten. Nooit eerder verloor een Nederlandse club zijn eerste vijf groepswedstrijden in het belangrijkste Europese bekertoernooi. Feyenoord sluit de Champions League op 6 december in de eigen Kuip af tegen Napoli.



Manchester City is met de maximale score van vijftien punten uit vijf duels al verzekerd van de groepswinst.