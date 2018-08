Zware blessure voor Manchester City-doelman Bravo

De Chileen moest vorig jaar zijn basisplaats afstaan aan Ederson. Bravo speelde eerder jarenlang in de Spaanse competitie voor Real Sociedad en FC Barcelona. Hij laat zich later deze week in de Catalaanse stad nader onderzoeken. De doelman moet naar alle waarschijnlijkheid een operatie ondergaan en heeft daarna maanden nodig om te herstellen.



City raakte vorige week ook al Kevin De Bruyne kwijt. De Belgische spelmaker liep op de training een zware knieblessure op en staat maanden aan de kant.