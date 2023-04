Zware concurrentie Nederland, België en Duitsland voor organisatie WK vrouwenvoetbal 2027

De Amerikaanse en Mexicaanse voetbalbond stelden hun project een maand voor de deadline van wereldvoetbalbond FIFA, op 19 mei, voor. De Verenigde Staten organiseerden het WK voor vrouwen eerder in 1999 en 2003, Mexico was nooit eerder gastheer. Beide landen organiseren samen met Canada al het WK voetbal voor de mannen in 2026.

,,Het is een enorme kans om in twee jaar tijd twee WK’s te organiseren in de Concacaf-regio”, sprak Cindy Parlow Cone, de voorzitster van de Amerikaanse bond. Haar Mexicaanse collega Yon de Luisa hoopt met het binnenhalen van het WK het vrouwenvoetbal in zijn land verder te ontwikkelen.

De FIFA beslist in mei 2024 over de organisatie van het WK vrouwenvoetbal van 2027. De kandidaturen van de Verenigde Staten en Mexico en het trio België, Nederland en Duitsland krijgen nog concurrentie uit Zuid-Afrika en Brazilië.

Deze zomer vindt vanaf 20 juni het WK in Australië en Nieuw-Zeeland plaats.