Zweden werkt aan doelsaldo tegen armoedig Wit-Rusland

Na de pauze wist het kansloze Wit-Rusland de schade beperkt te houden. Zweden heeft nu in groep A zestien punten, evenveel als Frankrijk dat zondagavond nog thuis speelt tegen Luxemburg. Nederland staat op dertien punten. Het doelsaldo van Zweden (18-7) is aanmerkelijk beter dan dat van Oranje (16-11).



Zweden speelt op 7 oktober thuis tegen Luxemburg. Daarna sluiten de Scandinaviërs de WK-kwalificatie op 10 oktober in Amsterdam af tegen Nederland. Zweden verloor afgelopen donderdag in Bulgarije met 3-2. Bondscoach Andersson had zijn basisteam echter niet volledig omgegooid voor het uitstapje naar Borisov. Ola Toivonen (ex-PSV) en Albin Ekdal waren in Wit-Rusland niet van de partij.



Sebastian Larsson en Christoffer Nyman waren de vervangers. In de beginfase leek Wit-Rusland nog serieus werk te maken van de thuiswedstrijd. Maar na ruim een kwartier sloegen de Wit-Russen opzichtig aan het klungelen. Eerst verkeek doelman Sergei Tsjernik zich op een dieptepass van Mikael Lustig, waarna Emil Forsberg koelbloedig tot scoren kwam (0-1). In de 24e minuut strafte Nyman een blunder van Mikhail Sivakov af, 0-2.



Ruim 10 minuten later was de Wit-Russische defensie opnieuw volledig de kluts kwijt. Marcus Berg rondde de prima uitgespeelde aanval foutloos af, 0-3.



Na de rust ging Zweden, dat thuis Wit-Rusland ook met 4-0 versloeg, gehaast op jacht naar een hogere score. Meer dan een treffer van Andreas Granqvist in de slotfase (strafschop) zat er echter niet in.



Dit is de stand van zaken in Groep A.