Zwitserland doet wat het moet doen tegen Georgië

Georgië hield zich bijna een uur staande tegen de Zwitsers, die in de 57ste minuut de score openden via Steven Zuber. Hij krulde de bal beheerst in de verre hoek. Tien minuten voor tijd maakte Denis Zakaria er met een intikker 0-2 van.



Denemarken, Ierland en Gibraltar zijn de andere drie landen in de poule. Gibraltar ontvangt zaterdagavond (18.00 uur) Ierland en de Denen komen nog niet in actie.