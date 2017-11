Zwitserland grijpt belangrijke uitzege door fout arbiter

Zwitserland was de betere ploeg op Windsor Park maar kreeg de zege enigszins cadeau in Belfast. De Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan floot voor een strafschop nadat Corry Evans de bal niet met zijn arm maar met zijn rug had geblokt. Ricardo Rodriguez profiteerde koelbloedig van het buitenkansje en maakte vanaf elf meter geen fout. Beide ploegen ontmoeten elkaar zondag opnieuw, maar dan in Basel.



Zwitserland won negen van de tien kwalificatiewedstrijden maar is toch in de play-offs beland omdat groepswinnaar Portugal nog beter presteerde. Noord-Ierland eindigde ook als tweede in de poule, op respectabele achterstand van wereldkampioen Duitsland. Noord-Ierland was in 1986 in Mexico voor het laatst op een WK van de partij.