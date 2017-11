Zwitserland houdt Noord-Ierland van scoren af en plaatst zich voor het WK

Zwitserland doet voor de vierde keer op rij mee aan het wereldkampioenschap voetbal. Het team van coach Vladimir Petkovic had het in de play-offs lastig met Noord-Ierland, dat na de nederlaag van donderdag in Belfast (0-1) moest winnen om het WK te bereiken. Dat lukte niet. Op een door regen slecht bespeelbaar veld in Basel bleef het 0-0.