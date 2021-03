Zwitserse precisie? Niet bepaald, met een doel dat 10 centimeter te hoog is

De Zwitsers moesten van de Finse scheidsrechter Mattias Gestranius het doel vervangen door een exemplaar dat wel aan de juiste afmetingen voldeed.



Dat oponthoud zorgde ervoor dat de wedstrijd in het Kybunpark een kwartier later begon. Een voetbaldoel is normaal gesproken 2,44 meter hoog, maar één van de doelen in Sankt Gallen was bijna 10 centimeter hoger. Onduidelijk is of FC St. Gallen al het hele seizoen met een doel heeft gespeeld dat te hoog is. De club staat in de hoogste Zwitserse competitie net boven de degradatiestreep, op de achtste plaats.