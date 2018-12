65 jaar. Het wordt alleen maar erger...

Ik schat dat het eind 1980 was en ik het jaartal voor het eerst zag staan. In een brief van ‘mijn pensioenfonds’. Ik was dat jaar een ‘vast dienstverband’ aangegaan bij een dagblad in het westen des lands en er werd elke maand een bedrag ingehouden op mijn salaris. ,,Je pensioenpremie’’, zeiden ze bij navraag op de salarisadministratie. ,,Nee, dat kun je niet weigeren, dat is verplicht. Je spaarpotje voor je leven vanaf 2019.’’