Aan deze omstreden branche wil geen politicus zijn handen branden. Maar ik ga wel, zeg ik eerlijk

Zo. De boel gaat open vanaf vandaag. Een deel van de boel tenminste. Het is iets. Moeten we blij mee zijn. Of bang. Of dankbaar. Het ligt er tegenwoordig een beetje aan in welk kamp je zit. We kunnen in elk geval weer naar de dierentuin, de sportschool, het openluchtmuseum en de dames en heren van plezier.