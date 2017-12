ColumnColumnist Özcan Akyol schrijft driemaal per week een column over wat hem bezighoudt.

Wie de afgelopen dagen het nieuws heeft gevolgd, via traditionele media of louter op internet, zou een inktzwart wereldbeeld kunnen krijgen, alsof we met zijn allen op een bloederige burgeroorlog afstevenen. De tegenstellingen worden ironisch genoeg in aanloop naar de feestdagen op de spits gedreven, elk jaar weer, telkens door dezelfde mensen.

Maar dan zijn er plotseling van die kwesties die beterschap beloven. In Schiedam werd een jongen vermist – Abdullah Mazmahor. De 15-jarige jongen – doof, autistisch en verstandelijk beperkt – was zonder jas en medicijnen aan de wandel gegaan, terwijl hij óók nog eens een hartaandoening heeft.

Het cynisme waarmee we anders worden doodgegooid, maakte plaats voor een enorme betrokkenheid, van familie en vrienden, maar ook van wildvreemden, die in grote getallen warme kleding en hesjes aantrokken om de politie te ondersteunen met haar onderzoek.

Even was afkomst, sociaaleconomische klasse, cultuur en politieke voorkeur niet meer belangrijk: het collectieve belang woog het zwaarst van allemaal. Abdullah moest gewoon weer worden gevonden, zo snel mogelijk, en daar wilde iedereen zich voor inzetten.

Ik merkte zondag tijdens het zappen dat nagenoeg elke televisiezender even stilstond bij de vermissing middels een Amber Alert. Een paar seconden werd de kijker op het scherm olijk aangestaard door de onfortuinlijke jongen die heel het land bezighield.

In een journaal vertelde Rabia Caliskan, een vrijwilligster met een Turkse achtergrond, dat de buurtbewoners elkaar om de zoveel tijd aflosten en iedereen in zijn eigen zone zocht. Vooral tuinhuisjes waren belangrijk, want daar kwam de kleine Abdullah vaak – hij was graag alleen.

De zoektocht liet me zien: Nederland is geen vreselijk land. Wie te lang op internet hangt, kan zulks gaan geloven, maar als puntje bij paaltje komt, zijn de mensen nog steeds bereid om elkaar te helpen, zonder daar een al te grote aansporing voor nodig te hebben. De medemenselijkheid is nog springlevend.