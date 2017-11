'Actie van BN'ers legt kloof tussen Nederlanders goed bloot'

Op social media poseerden Bekende Nederlanders uit Amsterdam in een T-shirt met de tekst: ZWARTE PIET IS RACISME .

Wellicht oogst de actie applaus onder gelijkgestemden, maar bij mij werkte ze vooral op de lachspieren. Dat had in de eerste plaats te maken met de enorme pretentie van een meerderheid van de deelnemers. Het was me namelijk op geen enkele manier duidelijk waarom sommigen van zichzelf dachten dat ze Bekende Nederlanders waren. Dat moeten ze elkaar in de kroeg hebben aangepraat.