Afschaffen, ál die feestdagen

columnStel nou dat we Moederdag afschaffen. Moven met die dag voor het moesje. Waarom? Het is veel te zielig voor de kinderloze dames. En heren. En alles wat daartussenin zit. Dit weekend werden er diverse retreats georganiseerd voor zogeheten NoMo’s. No Mothers. Dames die samen een dag of wat lekker gaan liggen yogaën, thee lurken en mediteren en samen ook nog een beetje kunnen beppen over hun gemene deler.