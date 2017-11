'Afval verwerk je, verlies niet'

column Namen

24 oktober Ik vind dat ik bij zo’n nieuw kabinet niet meteen met de hakken in het zand moet mopperen over wat mogelijk gaat komen. Rutte III moet nog beëdigd worden, dus laten we daarna eens kijken hoe iedereen het gaat doen. Want Rutte heeft enkele echt capabele mensen aangetrokken. Sigrid Kaag - minister van Buitenlandse Zaken - weet bijvoorbeeld hoe je chemische wapens Syrië uit moet krijgen. Ik weet niet of je in Nederland iets aan dat specifieke talent hebt, maar ik ben nieuwsgierig naar haar aanpak van Hollandse zaken.