Ajax heeft een bord voor zijn kop

Even uitleggen. Een bedelbord is een kartonnen pamflet met daarop de vraag of een speler een shirtje wil afgeven. Ik citeer: de Amsterdamse club zag dat die situatie uit de hand liep. Het kinderkarton werd pertinent verboden. Het was namelijk voor de voetballers niet meer mogelijk om aan alle aanvragen te voldoen. Daarbij werden spelers die hun hempie niet doneerden aangezien als arrogant. Maar ja, is dat ook niet een tikkie uit de hoogte?