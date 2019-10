Al die gekkigheid is niets voor een boer

We keken naar de boeren die in een lange, indrukwekkende stoet naar Den Haag afreisden en staken duimpjes in de lucht vanaf viaducten. Mooi, dachten we. Laat ze maar eens een poepje ruiken, daar in de Hofstad. Het had ook iets ludieks. Ze hadden het sentiment mee, onze boeren. We vonden het dapper dat ze voor dag en dauw waren opgestaan, hun bedrijf achterlatend, om hun punt te gaan maken in de Randstad. We hadden er wel begrip voor, omdat het er echt op lijkt dat de boer onevenredig veel op zijn bord krijgt als het gaat om het verminderen van stikstofuitstoot.