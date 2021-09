Als ambtenaren hun plannen nou eens éérst voorleggen aan betrokkenen...

Column Zet de naam van het baasje in chips van onze huisdieren

23 juli Stel nou dat we bij aankoop van een huisdier, de chip op naam van de eigenaar laten registreren? Daarna gooien we de prijzen van de pensions omhoog. Je mag ook flink de portemonnee trekken als je je dier in een asiel dumpt. Ga je voor de goedkopere oplossing en sodemieter je Fikkie aan een touw in het bos? Dan word je opgepakt via de chip in zijn nek.