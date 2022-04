Als het niet bevalt, dan sturen we ze terug, als een probeerkat uit het asiel

Het Oekraïense jongetje had zijn neus dichtgeknepen toen hij op de boerderij uit hun Porsche stapte. Een kalverbedrijf was het, waar drie Oekraïense vluchtelingen een onderdak vonden. Zelf was ik ooit op een kalverbedrijf waar de stank me de adem benam, dus begrijpen doe ik het wel. Na anderhalf uur op de boerderij, toen er ook nog vochtplekken in het plafond bleken te zitten besloot het stel linea recta naar Amsterdam te rijden. De boerin was verbaasd, als je om kringen in het plafond weggaat, hoe groot is de nood dan?