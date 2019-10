Als je met ’t verkeerde been uit bed stapt

Ik stapte zondag met het verkeerde been uit bed. Maandag weer. Dinsdag ook. Grommend ging ik de dagen te lijf. Ik had er geen zin in, ze begonnen gewoon. Daar doe je niks tegen. Ik hinkelde op dat nog enigszins goede been door, bloedchag­rijnig, kortaangebonden, snel aangebrand, ongeduldig, bozig, schijtziek van alles en iedereen; ik was een onaangenaam, naar mens. En ik was niet van plan daar iets aan te doen. Bekijk het maar.