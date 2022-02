Als u moest kiezen tussen geld en geluk, wat kiest u dan?

Als kind had ik idealen. Kleine Rensie, jaar of tien. De mensen moesten liever zijn voor de dieren. We zouden de centen verdelen onder iedereen. Het geldpakhuis van Dagobert moest er als eerst aan geloven. De boeven achter slot en grendel en Robin Hood werd president. We aten alleen nog maar snoep en groente, want de dieren mochten niet dood. Iedereen zou gaan doen waar hij goed in is en iedereen mag erbij.