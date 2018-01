Ik heb er wakker van gelegen. Heb getwijfeld. Rondgevraagd. En ik heb het gedaan: mijn zoon gaat met ingang van vandaag naar een nieuwe middelbare school. Terwijl hij pas een paar maanden bezig was in de brugklas. Wat een stap.

Ik heb de afgelopen twee vakantieweken nodig gehad om er van bij te komen. Ik had er nooit zo over nagedacht, maar je kind van school halen, dat doe je dus niet zomaar. Zeker niet wanneer het op zich prima gaat als je de cijfers bekijkt en hij verder geen onaangepast gedrag vertoont.

Maar toch is het beter zo. Weet ik. Hoop ik vooral. Ik hoop dat hij door deze keuze een stukje meer geluk gaat vinden. Want dat leek niet zo te lukken op de andere school. En zo zag ik mijn levenslustige jochie veranderen in een schim van zichzelf. Om kwart over zes opstaan, vijftien kilometer naar school fietsen, les in, les uit en dat je klasgenoten dan tijdens de pauze allemaal het winkelcentrum in verdwijnen om frikandellenbroodjes te kopen, weer les in, les uit, vijftien kilometer fietsen, huiswerk, sport en naar bed. Te laat eigenlijk, maar anders krijgen we alles niet in de dag gepropt.

Al die dingen gaan niet veranderen. Dat weet ik ook wel. Want hij heeft straks nog steeds gewoon les op een school vijftien kilometer verderop en ja, ook daar krijgt hij huiswerk. Het andere zit hem in iets anders. In andere energie. De school die hij had gekozen (simpelweg omdat er vijftien klasgenootjes naartoe gingen ) bleek een heel goed georganiseerde te zijn. Alles was geregeld. Er was structuur en heel veel duidelijkheid. Iets waar een hoop middelbare scholen misschien van dromen. Er zat wel een klein nadeel aan: mijn zoon verschrompelde in het keurslijf. Hij paste zich keurig aan en verloor wat hem kleurrijk maakt.