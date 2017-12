App-verbod op de fiets? Doen!

Het is prima, dat verbod op appen op de fiets. Ik zeg: doen. Het gehele mobiele telefoongebruik in het verkeer afschaffen lijkt me nog beter. Er wordt ons een dubbele dienst bewezen. Wat mij betreft dan. Auto, fiets: nergens zijn jij en de mensen om je heen veilig met zo’n ding in je handen. En ik weet het, want ik doe het ook. Even snel die paar woorden appen. Of dat berichtje lezen. De agenda checken. Dat moet maar eens afgelopen zijn.

Er zijn nu ongetwijfeld mensen die vinden dat het een klassiek geval van overdreven regelgeving is. Dat mensen zélf de verantwoordelijkheid moeten voelen niet naar zo’n scherm te turen als ze deel uitmaken van het verkeer.

Maar die kennen dat verhaal van die prefrontale cortex misschien nog niet. Dat die nog niet volledig ontwikkeld is bij pubers. En dat ze daarom soms de gevolgen van hun daden niet kunnen overzien. En dat een financiële prikkel vaak wonderen doet. Dus een boete voor fietsen met de telefoon, ongeacht of je appt of een beetje zit te surfen op internet. Want met een algeheel verbod wordt het veiliger in het verkeer voor al onze bloedjes.

Het mes snijdt nog aan twee kanten ook. Wij veertigplussers trainen daardoor immers ons geheugen weer! Ik denkt dat veel mensen, net als ik, de telefoon in het verkeer vooral pakken omdat we bang zijn om iets te vergeten. Heel vaak schiet mij ineens van alles te binnen tijdens het autorijden. Er is dan geen afleiding en dus ruimte in mijn hoofd om me dingen te herinneren. Iets wat je nog even via de app tegen iemand had moeten zeggen of aan iemand moest vragen. Of je wilt snel checken wat iemand ook alweer had geantwoord (want vergeten).

Mijn geheugen gaat hard achteruit omdat je nu eenmaal altijd een apparaat bij de hand hebt als geheugensteuntje. Laat ik dat ding gewoon in mijn tas in de auto, móet ik dus wel zien te onthouden wat ik wilde doen of zeggen. Zie daar: hersentraining! En wie weet, word ik daardoor wel een krassere oudere. En een krasse oudere kost de maatschappij vast minder dan een afgestompte.