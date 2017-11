We hadden voor een pretpark kunnen kiezen, maar het werd park De Hoge Veluwe. Met mijn jongste zoon, z’n vriendje en zijn moeder. Het was de zonnigste dag van de herfstvakantie en we hadden een rugzak mee met proviand. Want picknicken was veel leuker dan in een overvol, bloedheet restaurant een kleffe pannenkoek eten. We gingen namelijk OP AVONTUUR. Dus mijn zoon had twee zakmessen mee en z’n firesteel waarmee je fikkie kunt stoken. Ze hadden er zin in!

Er stonden witte fietsen klaar. Het leken er wel duizend. Na tweehonderd meter fietsen smeten de jongetjes het ding aan de kant. Het begon te druppelen. Er moest dus een schuilplaats worden gevonden. Ze doken de bosjes in, sprongen over omgevallen bomen en riepen dat ze een veilige plek hadden gevonden. ,,Met mos mam! Heel zacht!”Dus stonden we twee minuten later onder een boom. Hete koffie te drinken uit een plastic beker. Terwijl de druppels in onze nek sijpelden. De jongens waren in hun element. Ze hadden ons, diep in het woud, in veiligheid gebracht. Twintig meter verderop was het fietspad.

Terug op de fiets. De jongens klaagden dat fietsen over asfalt niet hun idee was van een avontuur in de natuur. En dus lagen de fietsen vijfhonderd meter verder weer in het gras. Liepen we met zijn vieren te dwalen door het bos. Op zoek naar mooie takken, bladeren of gewoon een stuk stronk waar je ‘iets in zag’. Voor een mens met fantasie is alles prachtig.

Even later troffen we ze gehurkt aan. Helemaal in hun nopjes. Want ze hadden droge takjes verzameld en wat ander dor spul. Het was een hoopje geworden. De fik moest erin. Ik had het bijna toegestaan, maar de opvoeder in me stak daar een stokje voor. En mijn angst voor een boze boswachter.

De picknick was perfect. De zon scheen, we zaten aan een meer met uitzicht op het jachthuis. We konden onze jassen uit. Iemand kende nog een truukje met een mandarijn.

Zo fietsten we dwalend door het park. Wanneer de jongens een hoge heuvel zagen, liepen ze met de fiets omhoog en stuiterden op de fiets naar beneden. Ze hebben sporen gevonden. Een gat gegraven. In bomen geklommen. We hebben de fiets geparkeerd en zijn het laatste stuk gaan wandelen. De jongens slenterden achter ons aan terwijl ze van een tak een speer sneden. We hoopten op verdwalen. Wat mislukte.