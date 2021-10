Ban op sigaretten? Dan gaan de ziektekosten omhoog

Column Wat zullen mensen op mijn begrafenis zeggen?

25 augustus Stel nou dat we elkaar bij leven zeggen wat we voelen, in plaats van op een begrafenis? Ik las een artikel over meneer De B., eenzaam gestorven in zijn appartement. 86 dagen heeft hij er gelegen. Op de grond. Kussentje onder zijn hoofd. De buurvrouw is geschokt en noemt een voornaam. De verkeerde. Ze is vooral in shock omdat ze al die tijd ‘rustig tv had zitten kijken, terwijl hij daar lag.’