Barbie als hoofdpersoon van andermans vermaak

columnÖzcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

Tegenwoordig bestaan er op de meeste nieuwswebsites van die handige lijstjes, die ons laten zien welke berichten op dat moment veel worden gelezen. De afgelopen dagen, vanaf het moment dat ze naar een ziekenhuis werd afgevoerd, prijkte het nieuws over realityster Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, aan de top van bijna iedere toplijst.

We konden er niet omheen. Sommige media verversten om de paar uur hun berichtgeving, al was het maar om te melden dat haar nieuwbakken vlam, ‘iemand uit de schoonmaakbranche’, had gezegd dat het leven even te ingewikkeld was, meer kon hij ook niet melden.

Ik ben de afgelopen jaren, tijdens het zappen, dikwijls op een programma van Barbie gestuit, waarna ik vervolgens ademloos bleef kijken, samen met mijn vriendin, uit een vorm van leedvermaak en ramptoerisme. Het leek wel of de polderdiva met het seizoen gekker werd, vermoedelijk opgezweept door een drang naar vernieuwing – van haarzelf en het publiek.

Dat heeft onlangs geleid tot een woede-eruptie in weekblad Story: Barbie voelde zich misbruikt door RTL Nederland en producent Warner Bros, hoorde al een poos niets meer van beide partijen, ondanks haar schulden, en wilde niets meer met de showbizz te maken hebben. Natuurlijk werd dit bericht ook scheutig gedeeld door de vaderlandse media.

Hoe de verhoudingen exact zijn geweest, blijft voor een buitenstaander ongewis, maar het is duidelijk dat iemand hier z’n verantwoordelijkheid niet heeft gepakt. De blondine had tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden, bijvoorbeeld door de zender, de producent of haar naasten.

In plaats daarvan werd ze aangemoedigd om steeds opnieuw het hoofdpersonage te worden van andermans vermaak – de argeloze televisiekijkers, voor wie het leven na een druk op de knop gewoon weer doorgaat. En nu Barbie dus uit de mode is geraakt, heeft ze een bijstandsuitkering en een geschiedenis van een decennium die uit tv-sprookjes bestaat.